Scoperti cumuli di rifiuti da traslochi abbandonati in un uliveto

A Cori, i carabinieri del Nucleo forestale hanno scoperto una vasta discarica di rifiuti abbandonati in un uliveto. Durante un controllo, avviato dopo numerose segnalazioni dei cittadini, sono stati trovati cumuli di immondizia provenienti da traslochi, tra cui materiali domestici e pericolosi. La zona è stata sequestrata e si indaga per identificare i responsabili.

Un terreno privato trasformato in una discarica. Succede a Cori, dove i carabinieri del Nucleo forestale, nel corso di un'operazione di controllo scaturita da diverse segnalazioni dei cittadini, hanno trovato un'ingente quantità di rifiuti domestici, anche pericolosi, abbandonati in una zona di campagna, in località Ospizio e Colle Liberti, all'interno di un oliveto. Durante il controllo sono stati scoperti imballaggi di cartone e plastica, documenti cartacei, ma anche vestiario, mobilio e piccoli elettrodomestici. L'attività di indagine avviata nell'immediatezza ha consentito ai carabinieri forestali, anche grazie alle testimonianze di persone informate sui fatti, di accertare che i rifiuti provenivano da un'attività di traslochi e “svuotacantine” portata avanti da due persone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

