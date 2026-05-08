Inchiesta sanità in Sicilia l’ex governatore Cuffaro chiede di patteggiare tre anni

Un ex governatore regionale e senatore in Sicilia ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nell’ambito di un'inchiesta sulla sanità. L’indagine riguarda presunti casi di corruzione legati alla gestione del settore sanitario nell’isola. La procedura giudiziaria si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge diverse persone e accertamenti su eventuali irregolarità amministrative. La decisione sarà presa nelle prossime settimane dai giudici competenti.

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L’ex presidente della Regione Siciliana ed ex senatore Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione nell’ambito di un’indagine della procura di Palermo sulla gestione illecita di un concorso bandito dall’ospedale Villa Sofia Cervello, sulle nomine dei vertici della sanità locale e su presunti illeciti nell’aggiudicazione di appalti, ha chiesto di patteggiare una pena di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare. Cuffaro, che è agli arresti domiciliari da cinque mesi, e aveva già subito una condanna a sette anni – quasi finita di scontare -per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta sanità in Sicilia, l’ex governatore Cuffaro chiede di patteggiare tre anni Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni Corruzione e sanità, l'ex governatore Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anniL'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze, nel corso dell'udienza preliminare,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; Appalti e sanità, Totò Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni; Sanità alle prove del fuoco; Sicilia, Schifani cambia la giunta fra inchieste e liti nel centrodestra. Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Ferdinando Aiello davanti al gup di Palermo nell’inchiesta che coinvolge CuffaroL’ex parlamentare cosentino del Pd ha chiesto il rito abbreviato: il giudice deciderà nella prossima udienza del 15 maggio ... cosenzachannel.it Inchiesta sanità, Cuffaro chiede di patteggiare L'ex governatore siciliano... LEGGI L'ARTICOLO facebook Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: “Ora una commissione d’inchiesta” x.com