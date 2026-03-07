Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, in programma nella 28ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro, ha sottolineato che la partita sarà fondamentale e che la squadra scenderà in campo con la mentalità giusta. Ha annunciato inoltre l'assenza di Bernabè per motivi legati alla sua condizione.

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Milan, Cardinale a Milanello alla vigilia del derby con l’Inter: il gesto non è passato inosservato. La ricostruzione Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»

Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina: «Vittoria importante, ma la strada per crescere è ancora lunga. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo»Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto.

Sassuolo Parma, Cuesta in conferenza stampa: «Settimana difficile anche a causa di influenze. Proveremo a fare la nostra partita. Questo calciatore è da valutare»Sassuolo Parma, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta in terra neroverde.

Una raccolta di contenuti su Fiorentina Parma.

Temi più discussi: Cuesta: Pronti a tutti i tipi di partite. Pisacane: Io e Carlos per cambiare il futuro; Parma, Cuesta: Recuperiamo Circati e Suzuki. Su Corvi...; Cuesta: Delprato? Gli girava la testa! Solo crampi per Valeri e Troilo, su Oristanio e Nicolussi…; Pari Parma, le voci di Cuesta, Oristanio, Britschgi e Troilo Streaming.

Vigilia contro la Fiorentina, Cuesta: Out Bernabé, voglio una squadra compattaNon dite a Carlos Cuesta che il Parma va a Firenze con leggerezza. Assolutamente. A noi non ci interessa la classifica. Non facciamo questo tipo di discorsi. La Fiorentina è cresciuta molto rispetto ... parmatoday.it

Cuesta: «Bernabé non ci sarà. Non faremo nessun esperimento»Alla vigilia della sfida al Franchi contro la Fiorentina, Carlos Cuesta ha presentato la partita durante la conferenza stampa, tenutasi stamani all’ora di pranzo al Mutti Training Center di Collecchio ... sportparma.com

Reginaldo, doppio ex di #Fiorentina e #Parma, sulla sfida di domani - facebook.com facebook

Il #Parma giocherà alla vigilia di Pasqua la sfida contro la @OfficialSSLazio a Roma. Questo il calendario noto dei ducali: Domenica 8 marzo 15.00 Fiorentina-Parma Venerdì 13 marzo 20.45 Torino-Parma Sabato 21 marzo 15.00 Parma-Cremonese Sabato 4 x.com