Paolo Stella a Cucine da Incubo Per chef Cannavacciuolo due puntate milanesi a Vittore Olona e Peschiera Borromeo

Due ristoranti della provincia di Milano sono stati protagonisti della nuova stagione di “Cucine da Incubo”. Le location si trovano a San Vittore Olona e Peschiera Borromeo. La trasmissione, condotta dallo chef Cannavacciuolo, ha registrato due puntate nella zona. La registrazione delle puntate si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo i titolari dei locali e il team di produzione.

Milano, 17 aprile 2026 – Ci saranno anche due locali del milanese (uno a San Vittore Olona, uno a Peschiera Borromeo ) tra i ristoranti protagonisti della nuova stagione di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna in tv con le sue “missioni impossibili” nel nuovo ciclo di episodi in onda da domenica 19 aprile in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. In questo nuovo viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, il celebre cuoco scoprirà cucine e strutture che sembrano irrimediabilmente rovinate da anni di incuria e cattiva gestione, locali in crisi il cui destino sembra ormai scritto....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paolo Stella a Cucine da Incubo. Per chef Cannavacciuolo due puntate milanesi (a Vittore Olona e Peschiera Borromeo) Notizie correlate Leggi anche: Cucine da Incubo, nuova edizione dal 19 aprile: anticipazioni, novità e il ritorno di Cannavacciuolo Misterioso liquido fumante sversato in strada: scatta l’allarme a Peschiera BorromeoPeschiera Borromeo (Milano), 23 gennaio 2026 - Momenti di paura nella serata di oggi (venerdì 23 gennaio) nel Milanese per un liquido fumante che è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cucine da incubo, ripartono le missioni di Antonino Cannavacciuolo; Cucine da incubo 12: tutte le novità e quando andrà in onda il format guidato da Antonino Cannavacciuolo; Cucine da incubo 12: tutte le novità e quando andrà in onda il format guidato da Antonino Cannavacciuolo; Quando perdi tutto, scopri chi sei davvero. Paolo Stella a Cucine da Incubo. Per chef Cannavacciuolo due puntate milanesi (a Vittore Olona e Peschiera Borromeo)Il designer milanese star dei social si occuperà del make over dei locali. La nuova stagione al via da domenica 19 aprile ... ilgiorno.it 'Cucine da Incubo' riparte: Cannavacciuolo e Paolo Stella salvano i ristorantiLa nuova stagione di Cucine da Incubo d’Italia, in onda dal 19 aprile ogni domenica in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, segna il ritorno delle missioni impossibili di Antonino Cannavac ... it.blastingnews.com Mai giudicare un libro dalla copertina, ma un proprietario dalla sua casa sì. Guarda la nuova puntata di #Modernissimo – Conversazioni di Design con Paolo Stella e Alessandra Pellegrino | ora disponibile su Sky Arte, YouTube Sky Italia e tutte le piattaforme s facebook