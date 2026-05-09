Cuccurullo | Mi sono dimesso perché Torre Annunziata non può essere umiliata
Il sindaco di Torre Annunziata ha annunciato le sue dimissioni durante una conferenza stampa, affermando che la decisione deriva dalla volontà di non consentire ulteriori umiliazioni alla città. La sua presa di posizione si è poi trasformata in una denuncia pubblica contro quanto definisce come una delegittimazione dell’intera comunità. La comunicazione ha assunto un carattere politico e istituzionale, con dichiarazioni tese a sottolineare la vicinanza alle esigenze di Torre Annunziata.
Il sindaco dimissionario di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, trasforma la sua conferenza stampa in un atto politico e istituzionale che va oltre le dimissioni personali e diventa una denuncia contro quella che definisce “la delegittimazione pubblica di un’intera città”. Nel cuore del centro.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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