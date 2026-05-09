Cuccurullo | Mi sono dimesso perché Torre Annunziata non può essere umiliata

Il sindaco di Torre Annunziata ha annunciato le sue dimissioni durante una conferenza stampa, affermando che la decisione deriva dalla volontà di non consentire ulteriori umiliazioni alla città. La sua presa di posizione si è poi trasformata in una denuncia pubblica contro quanto definisce come una delegittimazione dell’intera comunità. La comunicazione ha assunto un carattere politico e istituzionale, con dichiarazioni tese a sottolineare la vicinanza alle esigenze di Torre Annunziata.

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