Torre Annunziata asili nido e processione | i due anni di Cuccurullo tra rilancio e tensioni

A Torre Annunziata, l’amministrazione guidata da Corrado Cuccurullo ha affrontato due anni caratterizzati da interventi su asili nido e processioni, con un bilancio che si sta concludendo. Durante questo periodo, sono stati avviati alcuni progetti di rilancio, mentre si sono verificati momenti di tensione legati alla gestione amministrativa. La fine del mandato si avvicina, lasciando una situazione complessa e articolata.

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Due anni vissuti sul filo sottile tra rilancio amministrativo e ombre pesanti. L’esperienza di Corrado Cuccurullo alla guida del Comune di Torre Annunziata si sta chiudendo nel modo più traumatico possibile, con le dimissioni arrivate dopo l'affondo del procuratore Nunzio Fragliasso durante la demolizione di Palazzo Fienga. Un epilogo improvviso che però non cancella un percorso politico e amministrativo fatto di risultati concreti, ma anche di criticità finite sotto la lente della commissione d’accesso. Quando Cuccurullo vinse le elezioni, la priorità dichiarata era restituire credibilità alle istituzioni cittadine. Uno dei primi interventi messi in campo riguardò il potenziamento del sistema di videosorveglianza.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Torre Annunziata, asili nido e processione: i due anni di Cuccurullo tra rilancio e tensioni Notizie correlate Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste»«Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni» ma «finiscono per... Leggi anche: Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torre Annunziata, asili nido e processione: i due anni di Cuccurullo tra rilancio e tensioni; Torre Annunziata, ufficiali le dimissioni del sindaco Cuccurullo; Torre Annunziata, si dimette il sindaco dopo le accuse del pm; Il Procuratore getta ombre sul Comune di Torre Annunziata, il sindaco si dimette. Torre Annunziata, asili nido e processione: i due anni di Cuccurullo tra rilancio e tensioniDue anni vissuti sul filo sottile tra rilancio amministrativo e ombre pesanti. L’esperienza di Corrado Cuccurullo alla guida del Comune di Torre Annunziata si sta chiudendo nel ... ilmattino.it Torre Annunziata, Cuccurullo si dimette. Dal procuratore Fragliasso Parole gravi e profondamente ingiusteIl sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni dopo le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso, intervenendo pubblicamen ... ilgazzettinovesuviano.com 18 MAGGIO Palapittoni di Torre Annunziata Finale under 16 femminile - 17.00 Santa Maria Rosa Nova Flat Sport Finale Under 18 femminile 19.00 Santa Maria Rosa Nova facebook I pm esondano, la politica si arrende. A Torre Annunziata il procuratore (Nunzio Fragliasso) accusa pubblicamente l’amministrazione locale di avere rapporti con la criminalità organizzata e di non attuare il programma di governo. Anziché rispondere a tono, m x.com