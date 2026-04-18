Nella partita tra Cremonese e Torino, l'allenatore della Cremonese punta a una vittoria per uscire dalla zona retrocessione, mentre quello del Torino mira a consolidare la posizione in classifica. La squadra di casa cerca di ottenere punti per migliorare la propria posizione, mentre gli ospiti intendono mantenere o aumentare il vantaggio accumulato in campionato. Entrambe le formazioni si preparano ad affrontare la sfida con obiettivi diversi ma con la volontà di ottenere i tre punti.

La squadra grigiorossa cerca punti per allontanarsi dalle zone calde, i granata invece vogliono centrare la terza vittoria consecutiva La fase della stagione è quella più delicata. Soprattutto per chi, come la Cremonese, deve avanzare nel minor tempo possibile per conquistare la riconferma in Serie A. La squadra di Giampaolo ha gli stessi punti del Lecce terzultimo, quindi il margine d'errore è minimo. D'altro canto il Torino è in una situazione decisamente più tranquilla, con un margine di +12 sulla zona retrocessione che non espone a rischi concreti. L'obiettivo, dunque, diventa migliorare la propria classifica, dopo due vittorie di fila.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Torino, il pronostico: Giampaolo per lo scatto salvezza, ma D'Aversa punta in alto

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