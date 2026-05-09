Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alle prese con una surreale sequenza di “lapsus” sui grandi misteri e le tragedie della storia italiana, da Falcone e Borsellino a Ustica fino a Piazza Fontana, trasformando ogni ricostruzione in un’escalation di gaffe e associazioni paradossali. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo Crozza-Valditara riscrive la storia a colpi di gaffe: “Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia. E Piersanti Mattarella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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