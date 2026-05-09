Crozza-Valditara riscrive la storia a colpi di gaffe | Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia E Piersanti Mattarella…

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alle prese con una surreale sequenza di “lapsus” sui grandi misteri e le tragedie della storia italiana, da Falcone e Borsellino a Ustica fino a Piazza Fontana, trasformando ogni ricostruzione in un’escalation di gaffe e associazioni paradossali. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo Crozza-Valditara riscrive la storia a colpi di gaffe: “Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia. E Piersanti Mattarella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

crozza valditara riscrive la storia a colpi di gaffe falcone e borsellino uccisi dai punkabbestia e piersanti mattarella8230
© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Valditara riscrive la storia a colpi di gaffe: “Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia. E Piersanti Mattarella…”
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

“Piersanti Mattarella ucciso dalle BR”, la gaffe di Valditara scatena le polemiche: “Solo un lapsus”Una gaffe diventata virale, quella commessa ieri dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante l’inaugurazione di una scuola...

Leggi anche: Giuseppe Valditara si difende dopo la gaffe su "Piersanti Mattarella ucciso dalle Br": "Lapsus, sciacallaggio"

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.