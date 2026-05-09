Crozza Valditara e i lapsus | Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia del Leoncavallo

Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì sera sul canale Nove, il comico ha scherzato sulla recente battuta del ministro dell’istruzione, che ha detto che Falcone e Borsellino furono uccisi dai punkabbestia del Leoncavallo. Crozza ha poi ripetuto la frase, sottolineando i lapsus dell’intervento, mentre il ministro ha cercato di correggere le sue affermazioni. La scena ha suscitato reazioni sui social e tra gli utenti.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alle prese con una surreale sequenza di “lapsus” sui grandi misteri e le tragedie della storia italiana, da Falcone e Borsellino a Ustica fino a Piazza Fontana, trasformando ogni ricostruzione in un’escalation di gaffe e associazioni paradossali. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” Questo articolo CrozzaValditara e i lapsus: "Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia del Leoncavallo" proviene da...🔗 Leggi su Lapresse.it

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