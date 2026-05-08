Fratelli di Crozza Valditara e i lapsus sulla storia Italiana
Maurizio Crozza interpreta di nuovo il ministro dell’Istruzione, coinvolto in recenti episodi che hanno attirato l’attenzione. Durante alcuni interventi pubblici, il ministro ha commesso diversi lapsus legati alla storia italiana. Questi momenti sono stati ripresi e commentati sui social e sui media, generando discussioni tra gli utenti. Crozza, nel suo ruolo satirico, ha riproposto queste situazioni con la consueta ironia, attirando l’attenzione su alcune gaffe del ministro.
Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alle prese con una surreale sequenza di “lapsus” sui grandi misteri e le tragedie della storia italiana Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in stre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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