Crosetto a Genova | Gli Alpini non molestano se c' è qualche stupido sono i primi a riprenderlo

Il ministro della Difesa ha partecipato a Genova in occasione della partenza della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata nella città da alcuni giorni. La nave si prepara a salpare per gli Stati Uniti, dove parteciperà a una parata navale per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Durante l'evento, Crosetto ha commentato la presenza degli Alpini, affermando che non molestano e che chi commette comportamenti inappropriati viene prontamente ripreso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui