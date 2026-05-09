Crosetto a Genova | Gli Alpini non molestano se c' è qualche stupido sono i primi a riprenderlo
Il ministro della Difesa ha partecipato a Genova in occasione della partenza della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata nella città da alcuni giorni. La nave si prepara a salpare per gli Stati Uniti, dove parteciperà a una parata navale per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Durante l'evento, Crosetto ha commentato la presenza degli Alpini, affermando che non molestano e che chi commette comportamenti inappropriati viene prontamente ripreso.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto a Genova per la partenza della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata da qualche giorno a Genova prima di fare rotta verso gli Stati Uniti per unirsi alla parata navale per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana.VIDEO Il Vespucci.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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