Dopo la fine dell’amministrazione di Ezio Montevidoni, la Croce Verde ha nominato il nuovo presidente. Romano Giacomozzi, che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente negli ultimi tre mandati e fa parte del consiglio da almeno 15 anni, ha assunto la guida dell’associazione. La nomina segna un cambio di leadership all’interno dell’organizzazione, che si prepara a proseguire le sue attività sotto la nuova direzione.

Tempo di rinnovo del vertice alla Croce Verde. Conclusa l’era del presidente Ezio Montevidoni, il nuovo direttivo ha affidato la carica a Romano Giacomozzi, che è stato vicepresidente negli ultimi tre mandati, che è da almeno 15 anni presente nel consiglio. "Per me è un onore ricoprire questo ruolo, un onore farlo prendendo il posto di Ezio. Diciamo che sento una bella responsabilità per la grossa eredità che abbiamo ricevuto dal vecchio consiglio e dallo storico presidente. La nostra intenzione è di continuare a far crescere la pubblica assistenza come è stata fatta crescere fino ad adesso" dice Giacomozzi, consapevole che sarà lui intanto a doverla traghettare verso il suo cinquantesimo anno di fondazione, l’anno prossimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croce Verde, il timone passa a Giacomozzi

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