Croce Verde focus sui volontari Ripartito il percorso di formazione

La Croce Verde, per rispondere alle crescenti richieste di assistenza, ha ripreso il percorso di formazione dei volontari. Venerdì scorso, presso la sede di Busana, decine di volontari hanno partecipato a una sessione pratica di aggiornamento, fondamentale per migliorare le competenze sul campo. La scelta di riprendere i corsi deriva dall’aumento di interventi di emergenza nella zona e dall’esigenza di rafforzare il team. La formazione continuerà nelle prossime settimane per garantire un servizio più efficiente.

Venerdì scorso si è svolto presso la sede della Croce Verde Alto Appennino 'Franco Correggi' di Busana in via G.B. Canedoli 18, un primo incontro formativo per nuovi volontari, presenti i formatori certificati da Anpas Emilia Romagna. L'inizio del corso, che richiederà un centinaio di ore, nella prima serata ha visto una buona partecipazione di giovani ragazzi e ragazze che amano fare un'esperienza di volontariato dedicando parte del tempo libero a persone più fragili della comunità. Per partecipare al corso, suddiviso in lezioni teoriche e pratiche, serve semplicemente la voglia di mettersi al servizio per la propria comunità, i servizi offerti sono diversi: emergenzaurgenza 118, assistenza a eventi sportivi o manifestazioni, servizi sanitari non urgenti e servizi sociali in genere.