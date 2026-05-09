Cristian Chivu | essere non apparire Le due foto dello scudetto dell’Inter
Cristian Chivu ha condiviso due foto relative allo scudetto dell’Inter conquistato la settimana scorsa dopo la vittoria contro il Parma. Nelle immagini si vedono i gol di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, così come l’esultanza collettiva della squadra sotto la Curva Nord. La pubblicazione si concentra sull’aspetto naturale e reale di quei momenti, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.
Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a Giuntoli Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale Moviola Torino Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Galipò. Cos’è successo all’Olimpico Bastoni verso la permanenza...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Cruciani: Chivu serissimo e furbo post Bastoni. Sabatini: Cristian sbaglia quando dice…Al Podcast Numer1 su Youtube, Giuseppe Cruciani ha parlato di Cristian Chivu, avviando la discussione anche con Zazzaroni e Sandro Sabatini ... fcinter1908.it
Inter, Lautaro e l’intesa con Chivu: l’elogio al tecnico nasconde una frecciata a Inzaghi e un messaggio a MarottaLautaro torna a parlare del lavoro di Chivu sottolineando le differenze con Inzaghi: ma le sue rappresentano anche un messaggio per Marotta sul futuro dell'Inter ... sport.virgilio.it
SkySport - Cristian #Chivu avrà a disposizione tutta la squadra per la sfida contro la Lazio ad eccezione di Hakan #Calhanoglu e Pio #Esposito, entrambi rimasti alla Pinetina e non partiti con il resto della squadra. Il centrocampista turco si è allenato a parte a facebook
Umanamente atipico. La storia di Cristian Chivu, tra cadute e risalite, raccontata da Giovanni Barsotti a 'Le foot toujours". x.com
[Pasquale Guarro] NOTIZIE DALLA REDAZIONE: L'Inter sta già pianificando di offrire a Cristian Chivu un nuovo contratto biennale, con lo Scudetto ormai assicurato. Tutto dovrebbe essere FATTO entro DIECI giorni. reddit