Cristian Chivu ha condiviso due foto relative allo scudetto dell’Inter conquistato la settimana scorsa dopo la vittoria contro il Parma. Nelle immagini si vedono i gol di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, così come l’esultanza collettiva della squadra sotto la Curva Nord. La pubblicazione si concentra sull’aspetto naturale e reale di quei momenti, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

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© Calcionews24.com - Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto dello scudetto dell’Inter

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