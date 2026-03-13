Dida analizza la lotta scudetto | L’Inter di Cristian Chivu resta la favorita

Dida commenta la corsa allo scudetto in Serie A, sottolineando che l’Inter di Cristian Chivu si conferma la squadra da tenere d’occhio. Il portiere ha evidenziato come i nerazzurri siano ancora i favoriti, mentre il Milan di Massimiliano Allegri cerca di mantenere costante il rendimento. La situazione attuale vede le due compagini impegnate in una sfida per la leadership del campionato.

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