Scudetto Inter oggi può essere la notte del 21° titolo! Chivu contro il Parma può chiudere un cerchio

Questa sera potrebbe essere quella decisiva per l’Inter, con la squadra che potrebbe conquistare il 21° scudetto. La partita contro il Parma rappresenta un momento chiave, mentre il difensore centrale potrebbe chiudere un percorso importante. La stampa sportiva sottolinea come questa stagione sia stata significativa per i nerazzurri, con molti punti da celebrare.

di Paolo Moramarco Scudetto Inter, oggi può essere la notte del 21° titolo! Il Corriere dello Sport esalta la stagione nerazzurra: Chivu può chiudere un cerchio. La notte del 21° scudetto dell’ Inter è arrivata. Un trionfo che il Corriere dello Sport definisce meritato e, per certi versi, inatteso, soprattutto ripensando a come si era chiusa la scorsa stagione e a come era iniziato questo campionato. Il quotidiano sottolinea come, dopo l’ultima annata complicata, in pochi avrebbero scommesso su Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano nerazzurro, e compagni di nuovo sul trono d’Italia. Dopo quattro stagioni ricche di successi e sette trofei conquistati, era arrivato un anno senza titoli, segnato dalla delusione in campionato e dalla pesante debacle europea contro il PSG.🔗 Leggi su Internews24.com

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