Tra furti nei campi e cybercrime le campagne del Salento sempre più esposte Coldiretti Puglia

Le campagne del Salento sono sempre più soggette a episodi di furti e attacchi di cybercrime, secondo un comunicato di Coldiretti Puglia. Si segnalano furti di ulivi resistenti alla Xylella e altri danni alle coltivazioni. L’associazione evidenzia un aumento di questi fenomeni che coinvolgono le aree agricole della regione. La situazione viene monitorata per valutare eventuali interventi e misure di sicurezza.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Dai furti di ulivi resistenti alla Xylella e dei pali di sostegno ai danneggiamenti nei campi, con tubi degli impianti idrici tranciati di netto, fino alla crescita del cybercrime che colpisce aziende e cittadini, le campagne del Salento sono sempre più esposte all'azione di gruppi criminali, dalle agromafie alle ecomafie, che non si fermano neppure davanti a una fase segnata da forti tensioni internazionali e da gravi difficoltà per il settore agricolo. È quanto emerso nel corso dell'iniziativa "Seminiamo Legalità", presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", organizzato... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Tra furti nei campi e cybercrime le campagne del Salento sempre più esposte” Coldiretti Puglia Leggi anche: Meteo Puglia weekend: nuvole e piogge a macchia di leopardo, il Salento tra i più colpiti. Le previsioni Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l'Arco di Sant'Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa... Si parla di: Gasolio agricolo, Coldiretti Puglia, bene credito d’imposta (20%) salva semine e lavori in campo. Salento, Coldiretti: campagne sempre più a rischio tra furti e cybercrimeColdiretti Puglia segnala aumento di furti, danneggiamenti e cybercrime nelle campagne del Salento, con impatto su imprese agricole e sicurezza alimentare. trmtv.it Articoli con argomento: ‘furti agricoli’Coldiretti Puglia segnala aumento di furti, danneggiamenti e cybercrime nelle campagne del Salento, con impatto su imprese agricole e sicurezza alimentare. trmtv.it