Tutto tace sulla crisi Hoepli e i lavoratori sono sempre più preoccupati

Non ci sono aggiornamenti sulla crisi della libreria Hoepli di Milano, e i dipendenti continuano a mostrare preoccupazione. La situazione rimane invariata e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. I lavoratori attendono risposte sulla loro condizione, mentre l’attuale silenzio alimenta l’ansia tra chi lavora nella storica libreria.

Tutto tace e non ci sono novità sul fronte della crisi della storica libreria Hoepli, con sede nel centro di Milano. I lavoratori, però, sono sempre più preoccupati per una situazione definita “estremamente critica” dai sindacati. Al momento resta incerto il percorso che intende seguire l’azienda. Le organizzazioni sindacali non sanno se il consiglio di amministrazione previsto per il 25 febbraio si sia effettivamente riunito, né quali eventuali decisioni siano state prese. Durante l’incontro del 18 febbraio, inoltre, la proprietà non ha fornito risposte alle richieste sulle strategie necessarie alla ripresa delle attività, passaggio indispensabile per ottenere l’autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa...

Leggi anche: Dipendenti Hoepli a rischio cassa integrazione, i sindacati incontrano l’azienda: “Siamo più preoccupati di prima”

