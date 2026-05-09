Crisi di sistema l’ultima eredità della Thatcher

La frase riflette il senso di delusione di chi aveva sperato in un miglioramento del paese, ritenendo che le politiche degli ultimi anni avessero portato a cambiamenti positivi. Si tratta di un commento che evidenzia la disillusione rispetto a un'aspettativa di progresso, a partire dall’era politica che ha caratterizzato le ultime decadi. La citazione suggerisce un senso di rinnovata crisi e difficoltà nel sistema.

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