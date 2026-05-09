Crisi di sistema l’ultima eredità della Thatcher
La frase riflette il senso di delusione di chi aveva sperato in un miglioramento del paese, ritenendo che le politiche degli ultimi anni avessero portato a cambiamenti positivi. Si tratta di un commento che evidenzia la disillusione rispetto a un'aspettativa di progresso, a partire dall’era politica che ha caratterizzato le ultime decadi. La citazione suggerisce un senso di rinnovata crisi e difficoltà nel sistema.
La batosta Possiamo partire Jonathan Coe per collocare in prospettiva la sconfitta del Labour di Keir Starmer e dei Conservatori di Kemi Badenoch La batosta Possiamo partire Jonathan Coe per collocare in prospettiva la sconfitta del Labour di Keir Starmer e dei Conservatori di Kemi Badenoch «Pensavamo davvero – alcuni di noi pensavano davvero – che il paese fosse avviato a cambiare per il meglio. Strada facendo, in un punto indefinito, le cose sono peggiorate in modo orribile». A dirlo è un personaggio dell’ultimo romanzo di Jonathan Coe. Coe è uno degli scrittori che hanno meglio raccontato la società britannica dopo l’elezione di Margaret Thatcher.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Notizie correlate
L’ultima eredità di Matthew Perry: all’asta i suoi cimeli per sconfiggere lo «stigma della dipendenza»Dal 28 ottobre 2023, giorno del decesso di Matthew Perry, per alcuni il tempo sembra essersi cristallizzato.
Leggi anche: Crisi, Meloni: «Non è solo un insieme di problemi. È un sistema dove ogni crisi alimenta l'altra»
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: L’Italia manifattura d’Europa scivola nella crisi di sistema; La guerra come strumento di stabilizzazione del sistema; Osservatorio Semestrale Crisi impresa – Primato della composizione negoziata; Cybersecurity burnout: la crisi silenziosa dei team di sicurezza.
Il Sistema universitario italiano crisi o stress strutturale?Appare che il sistema universitario italiano non sia semplicemente in crisi, ma in una fase di stress strutturale. filodiritto.com
Crisi economicaSi ha un periodo di crisi economica quando fattori esterni o interni (o un mix di entrambi) portano ad una contrazione sostanziale della crescita di uno Stato, quindi del PIL. La crisi economica sotte ... money.it
ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. . Oggi a #Interview Fabrizio Conni, Presidente di Transmare. Scenario geopolitico, traffici marittimi e futuro del Mediterraneo al centro del confronto. Focus sulle ricadute delle crisi internazionali per po facebook
Il lavoro senza lavoratori: la crisi dell’offerta di lavoro In questo nuovo episodio del podcast di @adaptland "Prospettiva lavoro" parlo con @_jacoposala dell'andamento del mercato del lavoro in Italia Lo trovate qui e sulle piattaforme podcast: x.com