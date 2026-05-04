Durante un incontro della Comunità Politica Europea a Jerevan, la presidente del Consiglio ha affermato che la crisi attuale non riguarda semplicemente singoli problemi, ma rappresenta un sistema complesso in cui ogni difficoltà si alimenta a vicenda. Le sue parole fanno riferimento ad una visione di insieme delle sfide che coinvolgono più settori e che si influenzano reciprocamente. La discussione si è concentrata sulla connessione tra le varie crisi in atto.

«Non è solo un insieme di problemi. È un sistema dove ogni crisi alimenta l’altra», ha dichiarato Giorgia Meloni durante il meeting della Comunità Politica Europea a Jerevan. Il premier ha parlato di policrisi: «Cosa significa policrisi? Non è solo affrontare tante crisi insieme. Il problema è che sono tutte collegate e si alimentano a vicenda». Non c’è studioso più indicato per discutere di sovranismo dell’uomo che, quell’etichetta, l’ha inventata. Giovanni Orsina, storico, direttore del Dipartimento di Scienze politiche della Luiss, ha appena pubblicato il suo ultimo saggio, edito da Marsilio, Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crisi, Meloni: «Non è solo un insieme di problemi. È un sistema dove ogni crisi alimenta l'altra»

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