Il Centro commerciale naturale di Pontedera continua a espandersi e annuncia l’intenzione di organizzare nuovamente la festa del commercio. La rete di negozi di vicinato, sostenuta dall’associazione locale, ha annunciato piani di sviluppo e nuove iniziative per rafforzare la presenza nel centro storico. La crescita del Ccn si accompagna a proposte volte a coinvolgere la comunità e a promuovere le attività commerciali della zona.

Pontedera, 9 maggio 2026 – Il Centro commerciale naturale cresce e rilancia, guardando al futuro e continuando a credere ed investire nei negozi di vicinato. Il Ccn di Pontedera ha un piano per far ripartire il cuore di Pontedera. E tra le varie ipotesi c’è anche quella di tornare ad organizzare la tradizionale Festa dei Commercianti, abbandonata ormai da diversi anni. “Il Ccn anche quest’anno riparte alla grande con tanti nuovi ingressi e con la voglia di costruire qualcosa di importante anche quest’anno” commenta il presidente del Ccn, Alessandro Lonsi. Sono recentemente entrate a far parte del Ccn anche Vivo!, Figurella, studio Soan, Estetica Emotion, il ristorante La Polveriera e la gelateria di via Gotti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce il Ccn e lancia idee: “Torni la festa del commercio”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza lancia “Le Buone Idee Lavorano Qui”L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il lavoro quotidiano dell'Ente è il risultato di impegno collettivo, collaborazione e creatività diffusa.

L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la cittàArezzo, 14 aprile 2026 – L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la città di Arezzo.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Cresce il Ccn e lancia idee: Torni la festa del commercio; Bar e ristoranti: sos stagionali. Non è più lavoro per giovani. Pochi servizi, troppo sacrificio.

Cresce il Ccn e lancia idee: Torni la festa del commercioPontedera, 9 maggio 2026 – Il Centro commerciale naturale cresce e rilancia, guardando al futuro e continuando a credere ed investire nei negozi di vicinato. Il Ccn di Pontedera ha un piano per far ... lanazione.it