La Cremonese si prepara alla sfida contro il Pisa, un match decisivo per mantenere la speranza di restare in Serie A. La squadra lombarda deve conquistare i tre punti per sperare in un risultato favorevole dal Lecce, che attende la Juventus, ancora impegnata nella corsa europea. La partita si svolgerà il 9 maggio 2026 e rappresenta l’ultima possibilità per i grigiorossi di evitare la retrocessione.

Cremonese, 9 maggio 2026 – La Cremonese deve battere il Pisa e sperare di ricevere buone notizie da Lecce (avanti di +4 ai grigiorossi), dove è attesa una Juventus che ancora non è sicura del posto in Champions League. Non occorrono molte parole per spiegare la penultima gara stagionale allo “Zini”, che domenica 10 maggio (alle 15) ospiterà quello che può essere definito l’ultimo appuntamento per la squadra grigiorossa per continuare a sperare di rimanere in serie A. La classifica . La formazione di Giampaolo deve dare tutto per conquistare i tre punti con un avversario già retrocesso e sperare così di portarsi a -1 dai salentini (una situazione che, giocoforza, renderebbe ancora più pesante il pareggio sciupato in pieno recupero con la Lazio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, ultima chiamata: con il Pisa serve solo la vittoria per rimanere in serie A

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Cremonese, devi vincere. Ultima chiamata allo Zini. Serve battere la Lazio per sperare nella salvezza

Cremonese-Lazio, per Giampaolo è l'ultima chiamata salvezza: il pronosticoI grigiorossi affrontano la squadra di Sarri e devono assolutamente vincere per tornare a meno uno dal Lecce che ha vinto a Pisa nell'anticipo Il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostico Cremonese-Lazio quote sfida 35ª giornata Serie A; Cremonese-Lazio: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A; La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce; Cremonese-Pisa, probabili formazioni e dove vederla: ultima chiamata salvezza per i grigiorossi, Pisa già in B.

Cremonese, ultima chiamata: con il Pisa serve solo la vittoria per rimanere in serie ANella giornata che chiama il Lecce (a +4) ad ospitare la Juventus, alla squadra di Giampaolo servpono i tre punti che rimetterebbero in discussione il duello con i salentini per evitare il terzultimo ... sport.quotidiano.net

Cremonese, ultima chiamata salvezza: stasera contro la Lazio serve solo la vittoriaAllo Zini i grigiorossi cercano punti pesanti dopo il successo del Lecce: il margine si assottiglia e il calendario non lascia alternative. Cagliari e Lecce spettatori interessati ... calciocasteddu.it

“Sfida che vale più dei 3 punti, voglio il giusto atteggiamento” Mister Giampaolo alla vigilia di Cremonese-Pisa uscremonese.it/giampaolo-sfid… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CremonesePisa x.com

Drama finale nel pareggio tra Cremonese e Lazio. Cremonese 1-2 Lazio reddit