Ladri pendolari da Milano derubano una donna ma vengono stanati | arrestati in tre della banda in trasferta

Tre uomini, ritenuti membri di una banda di ladri pendolari provenienti da Milano, sono stati arrestati dopo aver derubato una donna mentre faceva la spesa. La vittima aveva lasciato la borsa in auto e, al suo ritorno, ha scoperto che era stata sottratta. La donna ha poi individuato i sospetti e fornito ai carabinieri dettagli fisici e informazioni sulla vettura usata dai ladri, consentendo l'arresto.

Aveva lasciato la borsa pochi minuti in auto per fare la spesa, ma quando è tornata non c'era più. Fortunatamente, però, la vittima ha colto i ladri sul fatto, riuscendo poco dopo a descriverli fisicamente ai carabinieri raccontando anche su che auto viaggiavano. è successo a Casentino, Arezzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ladri in trasferta: arrestati un uomo e una donna dai carabinieriLadri in trasferta: arrestati un uomo e una donna dai carabinieri"> Furto al Maneggio di Giugliano: Una Giornata di Relax Interrotta Napoli. Il furto in panetteria a Chivasso finisce male per i ladri della banda del tombino: entrambi vengono arrestati, uno si ferisceNella notte di domenica 29 marzo 2026, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso hanno arrestato due 39enni del posto,...