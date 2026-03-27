Nocera Superiore rione al buio | ladri tentano furto ma vengono scoperti

A Nocera Superiore, nel rione Marconi, è stato impedito un tentativo di furto in un complesso abitato da più di 60 famiglie. La rapina è stata scoperta prima che potesse essere portata a termine, creando momenti di tensione tra i residenti. L’episodio si è verificato in un’area che, in quel momento, si trovava al buio.

Momenti di tensione a Nocera Superiore, nel rione Marconi, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto all’interno di un complesso residenziale in cui vivono oltre 60 famiglie. L’episodio si inserisce in un contesto di forte disagio per i residenti, che da anni segnalano l’assenza di illuminazione pubblica nella zona. Il tentato furto. Secondo quanto ricostruito, due persone sono state notate mentre tentavano di introdursi all’interno di un giardino, scavalcando un’area del complesso. La presenza dei malintenzionati è stata però scoperta da uno dei residenti, costringendoli alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nocera Superiore, rione al buio: ladri tentano furto ma vengono scoperti Articoli correlati Rione senza illuminazione a Nocera Superiore, ladri falliscono il furtoDa anni i residenti lamentano all'amministrazione l'assenza di luce presso il rione Marconi, in un complesso dove vivono oltre 60 famiglie. Tentano furto in un appartamento ma vengono scoperti: colpi d'arma da fuoco in aria prima della fugaIeri sera tre malviventi sono entrati in un appartamento disabitato e privo di oggetti di valore, già occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso,... Tutti gli aggiornamenti su Nocera Superiore Temi più discussi: Rione senza illuminazione a Nocera Superiore, ladri falliscono il furto; Piazza Sant’Antonio, iniziati i lavori di riqualificazione; Ruba champagne e fa perdere le sue tracce, l'appello del Maxistore Decò; Rione senza illuminazione a Nocera Superiore ladri falliscono il furto. Nocera Superiore, tentato furto nel rione Marconi: ladri messi in fuga dai residentiNuovo episodio di criminalità a Nocera Superiore, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto nel rione Marconi. agro24.it Nocera Superiore, evento su legalità e rispetto degli animaliLa comunità di Nocera Superiore si prepara ad accogliere un’iniziativa dedicata a legalità e tutela degli animali. agro24.it Nuovo episodio di criminalità a Nocera Superiore, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto nel rione Marconi. - facebook.com facebook