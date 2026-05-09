Crematorio di Colfiorito | il Tar boccia il ricorso da 1,6 milioni

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso da 1,6 milioni di euro presentato in merito al crematorio di Colfiorito. Il Comune aveva negato il risarcimento, motivando la decisione con specifici aspetti legati alla procedura e alle autorizzazioni. Nel frattempo, un comitato locale è riuscito a bloccare temporaneamente l'avvio del progetto, intervenendo attraverso azioni legali e proteste pubbliche.

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? Domande chiave Perché il Comune ha potuto negare il risarcimento da 1,6 milioni?. Come ha fatto il comitato locale a fermare il progetto?. Quali vincoli ambientali hanno bloccato la costruzione del tempio?. Cosa stabilisce la sentenza sulla responsabilità della società La Fenice?.? In Breve Comitato Vivere Colfiorito e oltre mille firme raccolte nel marzo 2024.. Consiglio comunale di Foligno unanime contro il progetto nel marzo 2024.. Sette mesi di interlocuzioni tecniche interrotte per mancanza di documenti necessari.. Tutela del paesaggio e delle produzioni agricole nell'area di Colfiorito.. Il Tar dell’Umbria ha respinto nelle scorse ore il ricorso della società La Fenice, negando così il risarcimento di 1,6 milioni di euro richiesto dopo il blocco del progetto per il forno crematorio a Colfiorito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crematorio di Colfiorito: il Tar boccia il ricorso da 1,6 milioni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tempio crematorio a Colfiorito, il Tar boccia l'idea: "Variante urbanistica e vincoli paesaggistici insuperabili"Il tempio crematorio sull'altopiano di Colfiorito, nel comune di Foligno, non si può (almeno al momento) realizzare, scontrandosi con le ragioni di... Scontro sul palazzetto di Terni: il TAR boccia il ricorso da 3,8 milioni? Cosa sapere Il TAR respinge il ricorso di PalaTerni srl contro il Comune di Terni per 3,8 milioni. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tempio crematorio a Colfiorito, il Tar boccia l'idea: Variante urbanistica e vincoli paesaggistici insuperabili; Forno crematorio di Colfiorito, Tar dà ragione al Comune: niente maxi risarcimento -. Forno crematorio di Colfiorito, Tar dà ragione al Comune: niente maxi risarcimentoSul caso del project financing per il forno crematorio di Colfiorito la condotta del Comune di Foligno è stata ritenuta coerente con l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e politica ... umbria24.it Tempio crematorio a Colfiorito, il Tar boccia l'idea: Variante urbanistica e vincoli paesaggistici insuperabiliIl Comune di Foligno non dovrà risarcire i 1,6 milioni richiesti. La giunta aveva già deliberato di impedire futuri impianti nella zona dell'altopiano ... perugiatoday.it