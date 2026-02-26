Nominata come tutrice del fratello per anni gli ruba dei soldi | 44enne arrestata

Una donna di 44 anni, nominata tutrice del fratello, è stata trovata e fermata dai carabinieri a Castel Volturno. La donna, che era sfuggita alla cattura per diversi mesi, è stata arrestata dopo essere stata identificata nel suo domicilio. La vicenda riguarda il suo comportamento nei confronti del fratello e le azioni intraprese nel tempo.

Oggi i carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Castel Volturno una 44enne napoletana (C.C.) latitante dal 2022. La donna era stata condannata definitivamente alla pena di anni 4 mesi 2 e giorni 26 di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici di anni 5.La.