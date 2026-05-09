Credito al consumo | tassi dal 6,99% al 9,63% per liquidità e debiti

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati segnalati tassi di interesse compresi tra il 6,99% e il 9,63% per i prestiti di liquidità e il consolidamento di debiti nel settore del credito al consumo. Le differenze tra le varie offerte si notano anche nei costi di istruttoria e gestione, con alcune banche che hanno deciso di eliminarli del tutto. Questi tassi e condizioni influenzano direttamente l’importo delle rate mensili per i clienti che richiedono finanziamenti.

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