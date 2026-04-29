Regione credito al consumo | misura operativa anche nel 2026
La Regione Siciliana continuerà anche nel 2026 a offrire il sostegno sul credito al consumo, attraverso un'iniziativa gestita da Irfis. La misura permette di rimborsare gli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso a chi ne ha diritto e presenta domanda. La decisione è stata confermata in seguito alle pratiche in corso e alla volontà di mantenere questa forma di assistenza finanziaria.
Prosegue anche nel 2026 la misura della Regione Siciliana, gestita da Irfis, sul credito al consumo con cui si rimborsano, a chi ne ha diritto e ne fa richiesta, gli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso. Nel corso del primo trimestre dell’anno, sono state depositate sul sito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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