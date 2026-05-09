Creatività al borgo | workshop per creare una borsa in macramè

Un workshop dedicato alla creazione di borse in macramè si svolgerà nel borgo, offrendo ai partecipanti l'opportunità di imparare a realizzare una borsa resistente partendo dai nodi base. L’evento è gratuito e si inserisce in un programma che prevede altre iniziative nei prossimi giorni, pensate per animare le vie del centro storico. Le attività sono rivolte a tutti, dai principianti agli appassionati di artigianato.

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? Punti chiave Come si realizza una borsa resistente partendo dai nodi base?. Quali altri eventi gratuiti animeranno il borgo in queste settimane?. Dove si svolgeranno gli incontri sociali tra i Bastioni e il bar?. Perché il ritorno all'artigianato sta cambiando la socialità del paese?.? In Breve Workshop il 16 maggio 2026 dalle ore 9:00 alle 12:00 al borgo. Costo di 60 euro comprensivo di tutti i materiali per il lavoro manuale. Eventi gratuiti ai Bastioni San Marco dal 7 al 10 maggio 2026. Appuntamenti presso Bar Lago Verde il 10 maggio e Losteria in Restera l'8 maggio. Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 12:00, un workshop creativo permetterà di realizzare una borsa intrecciata a nodi desidera sperimentare la tecnica del macramè contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Creatività al borgo: workshop per creare una borsa in macramè ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Workshop macramè – Crea il tuo portavaso Workshop di Macramè - Crea il tuo porta bottigliaScopri l’arte del macramè, la tecnica di intreccio a mano che trasforma semplici fili in creazioni uniche. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Manosanta 2026 – Dietro ogni storia: il ciclo di non-workshop di Pazlab; Il cerchio dei foulard - Workshop creativo il 10 maggio 2026; GO Makers, a Gorizia torna il festival dell’artigianato tra creatività e sapori. Artisti al Monte, il borgo diventa palcoscenicoIl Festival della creatività trasforma Monte Santa Maria Tiberina in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 9 al 17 maggio, il Palazzo Museo Bourbon del Monte ospita la XIV edizione di Artisti al ... teletruria.it Borgo, a Monserrato un laboratorio per bambini dedicato alla Festa della MammaL’Associazione Monserrato ODV invita bambini e famiglie a partecipare a Fai sbocciare un fiore… con le tue mani!, un laboratorio creativo speciale dedicato alla Festa della Mamma, in programma ... cuneodice.it Il 9 e 10 maggio l'Ex Rimessa Atac San Paolo ospita Model Hobby Roma 2ª edizione. Ingresso gratuito: modellismo, creatività, plastici, LEGO, Mini4WD, laboratori per tutte le età. Info ow.ly/TjeK50YWu8C x.com La creatività viene in tutte le forme e dimensioni reddit