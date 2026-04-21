A Bologna si è svolto l’evento “Play The Gap”, promosso da Synergie Italia, che ha riunito rappresentanti di diverse generazioni per discutere delle sfide e delle opportunità nel mondo del lavoro. L’iniziativa ha coinvolto aziende e professionisti, puntando a favorire il dialogo tra giovani e senior sulle modalità di inserimento e crescita professionale. Durante l’appuntamento sono stati affrontati temi legati all’occupazione e alle strategie di inserimento nel mercato del lavoro.

A Bologna presso la sede della Fondazione Golinelli si è tenuto “Play The Gap: generazioni a confronto, valore in crescita”, l’evento ideato e promosso da Synergie Italia, network internazionale specializzato nel mettere in relazione aziende e candidati. L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento di Inclusion, HRED e S&YOU, è nata con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra le diverse generazioni e offrire un’occasione di riflessione sull’evoluzione delle culture del lavoro. Per Antonia Del Vecchio, Diversity & Disability Manager: “Con ‘Play The Gap’ abbiamo voluto creare uno spazio reale di confronto tra generazioni diverse, perché oggi più che mai il dialogo intergenerazionale non è solo un valore, ma una necessità per le organizzazioni che vogliono evolvere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - A Bologna “Play The Gap”: Synergie Italia mette generazioni a confronto per costruire il futuro del lavoro

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