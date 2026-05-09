Durante un incontro tra un rappresentante statunitense e il Papa, sono stati consegnati due regali molto diversi tra loro: una penna in legno d’ulivo e un pallone da football in cristallo. La scelta dei doni ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno commentato con ironia. Si tratta di un episodio che ha segnato un cambiamento nelle relazioni tra le due parti, dopo settimane di tensioni pubbliche e dichiarazioni critiche.

Una penna in legno d’ulivo contro un pallone da football in cristallo. Due doni, due mondi, un solo incontro che ha segnato una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Vaticano dopo settimane di tensioni pubbliche e attacchi verbali. L’udienza privata tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durata circa 45 minuti nella biblioteca privata del Pontefice, è stata molto più di un semplice faccia a faccia diplomatico. Il momento dello scambio dei doni è diventato rapidamente virale sui social media, trasformandosi in un caso di studio involontario sulla diplomazia dei simboli. Da una parte il Papa, c he ha scelto con cura una penna realizzata in legno d’ulivo, spiegando personalmente a Rubio: “ L’ulivo è una pianta di pace “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa si regala al Papa quando hai tutto? La scelta imbarazzante di Rubio (e il web se la ride)

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