Ilary Blasi ha scherzato sulla decisione di concludere anticipatamente il reality show, mentre fonti vicine alla produzione annunciano che il programma si protrarrà ancora per alcune settimane. Le voci circolate in questi giorni avevano indicato una chiusura imminente, ma le ultime comunicazioni ufficiali confermano che gli appuntamenti sono stati spostati e il contenitore televisivo continuerà a occupare la prima serata per un periodo più lungo del previsto.

Tra previsioni affrettate e sentenze premature, il destino del Grande Fratello Vip sembrava già scritto. E invece, proprio quando in molti parlavano di chiusura anticipata, il reality ha cambiato direzione, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. A sorridere, oggi più che mai, è Ilary Blasi, al timone di un’edizione che, tra alti e bassi, ha saputo rimettersi in carreggiata. Il GF Vip chiude? Macché, semmai si allunga!. Altro che stop anticipato: secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di prolungare la durata del Grande Fratello Vip, fissando la finale per il 5 maggio. Una scelta che arriva dopo settimane in cui si era parlato di un possibile taglio dovuto agli ascolti deludenti delle prime puntate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete fatto il funerale del GF Vip troppo presto, Ilary Blasi se la ride: il reality si allunga, ecco quando finisce

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Ilary Blasi riesce a fare il miracolo? Pare di sì: il GF VIP rialza la china e il web la incorona regina del realityNonostante un avvio non semplice e una concorrenza televisiva sempre più agguerrita, il Grande Fratello Vip sembra aver trovato nuova linfa vitale.