Cosa si è fatto Marc Marquez? C’è la frattura | i tempi di recupero dall’infortunio e le gare che salterà

Durante il Gran Premio di Le Mans del 2026, è stato confermato che Marc Marquez ha subito una frattura. L’infortunio ha portato alla sua assenza in alcune tappe della stagione. Non sono stati ancora divulgati i tempi precisi di recupero, né le gare che salterà in futuro. La situazione ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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Arriva un clamoroso colpo di scena in quel di Le Mans per il Mondiale MotoGP 2026, con protagonista in negativo Marc Marquez. Il nove volte campione iridato è uscito di scena al penultimo giro della Sprint odierna in seguito ad una brutta caduta mentre stava provando ad attaccare la Honda di Joan Mir per il sesto posto, incappando in un passo falso pesante per la sua classifica ma soprattutto per il suo fisico. Dopo vari accertamenti medici ed una radiografia, il fuoriclasse spagnolo della Ducati è stato dichiarato non idoneo in vista del Gran Premio di Francia in programma domani per una frattura al quinto metatarso del piede destro che lo costringerà a saltare anche il prossimo round catalano, previsto nel weekend del 15-17 maggio sulla pista di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa si è fatto Marc Marquez? C’è la frattura: i tempi di recupero dall’infortunio e le gare che salterà ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX MotoGP, GP Usa, Marc Marquez: La caduta è stata colpa mia, ho dolore a schiena e collo Notizie correlate Leggi anche: Infortunio Lautaro, cosa si è fatto e tempi di recupero Infortunio per Lautaro Martinez, cosa si è fatto e possibili tempi di recuperoLe condizioni di Lautaro Martinez rendono ancora peggiore la serataccia dell’Inter contro il Bodo che, dopo il pesante 3-1 subito in Champions... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le interviste più belle dal giovedì di Le Mans; Marquez, la rivelazione sull’infortunio: Honda all’assalto, Ducati in allarme. Lorenzo scarica la pressione su Bezzecchi; Marc Marquez confessa a Bagnaia: Il selfie in Giappone era strategia. Altrimenti di cosa parlano?; MotoGP, Marc Marquez: Quest'anno non sono mai il pilota Ducati più veloce. Brutta caduta per Marc Marquez nella Sprint del GP Francia: frattura per il pilota Ducati, si deve operareMarc Marquez è caduto violentemente nel finale della Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans ... fanpage.it Marc Marquez rivela: Mi sottoporrò a una doppia operazione, ho un altro problema da tempoIl Mondiale di Marc Márquez rischia di aver imboccato una piega improvvisamente complicata. La Sprint Race di Le Mans, quinto appuntamento del campionato ... oasport.it Frattura del piede destro per Marc Marquez Lo spagnolo della Ducati, dopo il bruttissimo incidente nella Sprint francese, si è fratturato il piede destro e salterà quindi la gara (e quasi sicuramente il prossimo weekend) #Corrieredellosport #Marquez x.com Marc Marquez: 'Non è che gli altri stiano andando più veloce, è che io sto andando più lento' reddit