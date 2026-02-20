Infortunio Lautaro cosa si è fatto e tempi di recupero

Lautaro Martinez si è infortunato durante l'allenamento e non potrà giocare a Lecce. L’attaccante argentino ha accusato dolore al muscolo soleo della gamba sinistra, motivo per cui si è sottoposto a controlli all’Istituto Humanitas di Rozzano. I medici hanno diagnosticato un risentimento muscolare che richiede alcuni giorni di riposo. La squadra aspetta aggiornamenti sui tempi di recupero, mentre Lautaro si concentra sulle cure e sulla riabilitazione. La sua assenza si farà sentire nella prossima sfida di campionato.

Lautaro Martinez non sarà disponibile per la trasferta di Lecce. L’attaccante argentino, sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, deve recuperare da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua condizione sarà rivalutata la prossima settimana, fa sapere l’Inter in una nota. Il capitano nerazzurro si è infortunato durante il match perso contro il BodoGlimt per 3-1 e valido per i play-off di Champions League. Il tecnico Cristian Chivu spera di riaverlo in rosa per il derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo. “Sarà fuori per un bel po’.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Infortunio Lautaro, cosa si è fatto e tempi di recupero Leggi anche: Infortunio per Lautaro Martinez, cosa si è fatto e possibili tempi di recupero Leggi anche: Infortunio Lautaro, come sta l’argentino? Cosa hanno evidenziato gli esami e i tempi di recupero del giocatore dell’Inter LECCE INTERINSIDIE TATTICHE E TANTE ASSENZEANALISI PREPARTITA Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È un infortunio abbastanza serio: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo; L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio; L'Inter perde Lautaro per infortunio: ha un problema al polpaccio. Venerdì gli esami; Infortunio Lautaro in Bodo-Inter: cosa si è fatto Martinez, esami e quando torna in campo. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: le sue condizioni, i tempi di recupero, quante partite saltaGli aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez: i tempi di recupero per l'attaccante dell'Inter. msn.com Infortunio Lautaro in Bodo-Inter: cosa si è fatto Martinez, esami e quando torna in campoL'attaccante argentino ha lasciato il campo nella partita d'andata dei playoff di Champions, Thuram dentro in un match complicatissimo. goal.com Infortunio #Lautaro Come sta l'argentino x.com Infortunio #Lautaro Come sta l'argentino - facebook.com facebook