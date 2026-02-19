Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo, lasciando i tifosi dell’Inter preoccupati. L’attaccante argentino si è fatto male dopo uno scontro con un avversario nel primo tempo, causando l’interruzione della sua partita. Le prime valutazioni indicano un possibile stiramento muscolare, che potrebbe tenerlo fuori per alcune settimane. La squadra aspetta con ansia gli esami medici per capire l’entità dell’infortunio. La sua assenza potrebbe pesare sulle prossime partite di campionato e Champions League.

Le condizioni di Lautaro Martinez rendono ancora peggiore la serataccia dell’Inter contro il Bodo che, dopo il pesante 3-1 subito in Champions League, è in ansia per le condizioni dell’argentino. Il capitano nerazzurro è uscito dopo un’ora dopo aver accusato un fastidio al polpaccio. E nella conferenza post partita, il tecnico Cristian Chivu ha confermato tutte le preoccupazioni del caso: “Lautaro sarà fuori per un bel po’ e vedremo. Non sono un medico, si è fatto male, vedremo dopo gli accertamenti la gravità. E’ un infortunio muscolare “. Le parole?? https:t.cotobNwsdVf4 — Inter?? (@Inter) February 18, 2026 Parole che hanno gelato i tifosi dell’Inter, che rischiano ora di perdere il capocannoniere del campionato per diverse settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infortunio per Lautaro Martinez, cosa si è fatto e possibili tempi di recupero

