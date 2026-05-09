Dopo il risultato negativo alle elezioni locali, il leader del partito laburista britannico ha dichiarato di non voler lasciare la guida. Allo stesso tempo, alcuni membri del partito hanno iniziato a chiedere un cambio di leadership, mentre altri hanno espresso il loro sostegno. La discussione interna si concentra sulla strategia futura e sulla possibile direzione da prendere in vista delle prossime elezioni. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Starmer non vuole lasciare la leadership dopo il pessimo risultato alle elezioni locali, e gli oppositori interni hanno due modi per cercare di cacciarlo I risultati disastrosi dei Laburisti alle elezioni di giovedì, le amministrative in Inghilterra e le parlamentari di Scozia e Galles, riaprono il dibattito sulla possibilità di sostituire Keir Starmer come leader, e quindi anche come primo ministro. Da mesi un pezzo del partito ne discute in privato: il momento di uscire allo scoperto – e di chiedere a Starmer di farsi da parte – era stato rinviato per non compromettere la campagna delle elezioni, viste come l’ennesimo test della sua leadership.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa può succedere ora tra i Laburisti britannici

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