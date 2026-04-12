Napoli stoppato dal Parma | cosa può succedere ora nella lotta Scudetto

Il Napoli è stato fermato dal Parma in una partita che avrebbe potuto rappresentare una svolta nella corsa allo scudetto. La squadra partenopea, che mirava a mettere pressione sull’Inter, non è riuscita a ottenere i tre punti e si è fermata sul risultato finale. La partita si è svolta senza cambi di classifica immediati, lasciando invariato il margine tra le squadre in testa alla classifica.

Poteva essere una grande occasione per mettere pressione all’Inter, ma invece il Napoli si fa fermare dal Parma. Finisce 1-1 al Tardini contro il Parma grazie alle reti di Strefezza e McTominay. Napoli stoppato dal Parma: la cronaca del match. La partita è partita subito in salita per il Napoli, passato sotto dopo appena 33 secondi per la rete di Strefezza. Il copione del match è stato poi piuttosto semplice, con gli azzurri all’assedio e il Parma tutto chiuso in difesa. Il pari arriva soltanto nella ripresa grazie alla rete di McTominay su sponda di Hojlund, ma non è arrivato lo spunto decisivo per ottenere i tre punti, nonostante le tante sgasate di Alisson Santos negli ultimi istanti del match.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli stoppato dal Parma: cosa può succedere ora nella lotta Scudetto Frattesi Juventus, Riso spiega: «La volontà dell’Inter ora è questa». Cosa è accaduto a gennaio e cosa può succedere in futuroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Tfr dei dipendenti pubblici, la Consulta cambia le regole: cosa può succedere oraEntro il 14 gennaio 2027 va riformato il sistema che oggi prevede attese fino ad anni e pagamenti a rate della liquidazione. Napoli vs Parma | Serie A 25/26 | Penalty #shorts