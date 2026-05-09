Cosa ci lascia La legge di Lidia Poët

La serie italiana “La legge di Lidia Poët” si inserisce in un panorama televisivo spesso caratterizzato da produzioni di genere crime. Tuttavia, questa serie si distingue per aver portato sullo schermo una figura storica legata al mondo legale e per aver raccontato una vicenda che va oltre il semplice intrattenimento. La narrazione si concentra sulla vita e le sfide di una donna avvocato del XIX secolo, offrendo uno sguardo diverso su un’epoca e su una professione spesso rappresentata in modo stereotipato.

In un panorama dominato dal genere crime, La legge di Lidia Poët riesce a lasciare qualcosa di più del semplice intrattenimento. Dietro i casi da risolvere, i costumi eleganti e il ritmo da detective story, la serie racconta un tema ancora attualissimo: quanto sia difficile per una donna conquistarsi il diritto di essere presa sul serio. La serie con protagonista Matilda De Angelis -vincitrice del David di Donatello come migliore attrice non protagonista – è da poco giunta al termine e trova la sua forza maggiore nel modo in cui riesce a collegare il passato al presente. L’attualità nella storia della vera Lidia Poët. La vera Lidia Poët fu la prima donna ad entrare nell’ Ordine degli avvocati in Italia nell’Ottocento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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La legge di Lidia Poët è su Netflix!

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