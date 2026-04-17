La legge di Lidia Poet 3 è il finale che ci aspettavamo?

Prima dell’uscita della serie su Netflix, poche persone conoscevano il nome dell’avvocato donna che nel XIX secolo fu la prima in Italia a esercitare la professione legale. La storia di questa figura viene ora raccontata attraverso la fiction, che ha portato l’attenzione su un percorso pionieristico e sulle sfide affrontate per ottenere il riconoscimento nel mondo giuridico. La serie si basa su eventi storici e personaggi reali del periodo.

Prima dell’arrivo su Netflix de La legge di Lidia Poët, in pochi, troppo pochi, conoscevano il nome e la figura del primo avvocato donna d’Italia. In circa tre anni, la serie creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, divenuta presto un fenomeno, ci ha portato a osservare il mondo da una differente prospettiva. Quello di una giovane donna intrepida, competente, appassionata, che ha cambiato la Storia. Lidia Poët, interpretata sul piccolo schermo dalla sempre più eccezionale Matilda De Angelis, è riuscita in un’impresa epica: l’ammissione all’Ordine degli Avvocati, dopo una lunga serie di vicissitudini, all’epoca in cui la professione era appannaggio del genere maschile.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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