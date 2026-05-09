A Roma, si parla di una figura che ancora suscita timori tra i rappresentanti della sinistra, soprattutto nel Partito Democratico. Si tratta di Marco Pannella, politico e attivista italiano deceduto nel 2016, che ha lasciato un segno importante nella storia politica del paese. La sua figura continua a essere protagonista di discussioni e si percepisce come un elemento che inquieta chi ha posizioni opposte alle sue.

C’è un fantasma che si aggira nei palazzi romani e che fa paura alla sinistra, in particolare al Pd. È quello di Marco Pannella. Sarà forse perché il signor Hood, come lo chiamava Francesco De Gregori, nel pugno teneva una rosa, e non una chiave inglese, diversamente dai compagni d’antan dei suoi formidabili anni Settanta, che dalle parti del sindaco Roberto Gualtieri e della segretaria Elly Schlein nessuno vuole onorarlo degnamente. Il 19 maggio saranno dieci anni dalla scomparsa del leader dei Radicali e solo il centrodestra, in particolare Forza Italia, vuole ricordarsi di lui. Il Pd romano sta boicottando l’iniziativa dell’opposizione in Campidoglio, che vuole dedicare al grande istrione una targa in Torre Argentina, sede della sua creatura.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cosa c'è dietro la battaglia della sinistra contro Pannella

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