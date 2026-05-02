Nelle zone vicine a Parigi si sta sviluppando una disputa politica riguardante il settore avicolo, in particolare la produzione e distribuzione del pollo, un alimento molto diffuso. La discussione riguarda non solo le preferenze di consumo, ma anche le implicazioni per gli allevamenti e la commercializzazione di uno degli animali più allevati nel paese. La questione ha assunto un rilievo tale da coinvolgere diversi esponenti politici e si sta approfondendo nei dibattiti pubblici e nelle sedi istituzionali.

Non è soltanto una questione di preferire “petto” o “coscia” di pollo, qui l’affare è più serio e mette in discussione proprio la presenza del più allevato e commercializzato di tutti gli animali. In Francia si è scatenata una vera e propria battaglia politica tra Karim Boumrane, originario del Marocco e sindaco socialista di Saint-Ouen-Sur-Sein, e Bally Bagayoko, origini maliane e fresco sindaco di Saint Denis. La catena della discordia. Il contendere è nato a causa della nota catena di fast food Master Poulet, famosa per vendere pollo a griglia a prezzi molto bassi e accessibili a tutti. Bouamrane ha fatto tutto il possibile – e anche di più – per impedire alla popolare catena di aprire un punto vendita all'incrocio più trafficato di Saint-Ouen, arrivando persino a posizionare grossi blocchi di cemento davanti all'ingresso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La “guerra del pollo” della sinistra scatena una battaglia politica alle porte di Parigi

Notizie correlate

VIDEO| Azione appoggia Masci e la politica "di sinistra" del candidato del centrodestra: "Una scelta di merito"Completamento dei lotti 2 e 3 de La Verde (il progetto filoviario), ospedale di Pescara Dea di secondo livello e realizzazione di una rete museale...

Campi segreti, ex uomini della Wagner e la nuova guerra ibrida: la rete russa alle porte dell’EuropaLa Moldova è tornata al centro delle tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La sinistra francese litiga sul pollo low cost: i due sindaci emergenti e la guerra (ideologica) su Master Poulet; Cosa fare mercoledì 29 aprile 2026, a Parigi e nell'Île-de-France; Scontro sui carburanti: Total, Carenza entro due mesi; Macron: Nessun pericolo, chi ha ragione? – Pollo fritto Ultra Calorico, Nuova Moda francese – Le mutue non rispettano il blocco delle tariffe – Meteo Parigi e Milano.

La guerra del pollo della sinistra scatena una battaglia politica alle porte di ParigiUna diatriba per una famosa catena che vende pollo low-cost ha acceso la discordia nella sinistra francese ... ilgiornale.it

La sinistra francese litiga sul pollo low cost: i due sindaci emergenti e la guerra (ideologica) su «Master Poulet»L'apertura di un negozio della catena di fast food, che vende pollo «halal» a basso prezzo, fa litigare Karime Bouamrane («il Barack Obama della Senna») e Bally Bagayoko, melenchonista: è un simbolo d ... corriere.it

KVARATSKHELIA, TRA NAPOLI E PARIGI: “QUI È STATO AMATO IN MODO FANATICO” Ci sono carriere che cambiano maglia. E altre che lasciano un segno indelebile. Quella di Khvicha Kvaratskhelia appartiene a entrambe. In un’intervista a Kvris Palitra, il - facebook.com facebook

Libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Dante, Purgatorio - Allegoria della libertà in Place de la République, Parigi #Immagini a #CasaLettori @daniela_mauceri @MaraBussani @Mari770968 @MLFranciolini x.com