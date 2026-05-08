Il solito tic della sinistra non risparmia neanche Pannella | il Pd boicotta la proposta della Mussolini sulla targa Ti pareva…

Il Partito Democratico ha deciso di non supportare una proposta presentata da un parlamentare di area opposta, riguardante l’installazione di una targa commemorativa. La decisione ha suscitato reazioni e commenti tra gli osservatori, che hanno evidenziato come questa scelta rientri in un atteggiamento di blocco politico e ideologico. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione.

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Siamo alle solite. O meglio, alle prese con l’atavico vizio ideologico che la sinistra romana proprio non riesce a scrollarsi di dosso: se una proposta di buonsenso arriva dai banchi opposti ai suoi, va sabotata. O in alternativa, nel migliore dei casi, ignorata (boicottata?) con l’arma dell’astensione. Non è una novità insomma, ma stavolta il tic dell’ostruzionismo scatta sulla proposta di una t arga commemorativa per Marco Pannella. L’ultima vexata quaestio su cui spiega tutto in una nota la capogruppo in Assemblea Capitolina di Forza Italia, portavoce dell’iniziativa: Rachele Mussolini. Targa per Pannella, Rachele Mussolini: «Incomprensibile ostruzionismo del Pd».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il solito tic della sinistra non risparmia neanche Pannella: il Pd boicotta la proposta della Mussolini sulla targa. Ti pareva… Notizie correlate Pannella, il nodo della targa: i residenti dicono no a Piazza Navona? Cosa scoprirai Chi sono i personaggi famosi che sostengono la targa a Piazza Navona? Perché i residenti del palazzo si oppongono alla memoria di... Piazza Navona: proposta targa per Pannella unisce politici opposti? Cosa scoprirai Chi sono i politici opposti che hanno firmato l'appello? Perché la scelta di Piazza Navona è legata a una vittoria storica? Quali... Tutti gli aggiornamenti Marco. Sai chi era Pannella? Il leader radicale raccontato in un video podcastDisponibile dal 29 aprile sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le piattaforme audio ... msn.com Senza diritti non c’è dignità: ecco la battaglia universale di Marco PannellaLa politica spazio di verità, di libertà e di assunzione di responsabilità: l’eredità di Pannella non si esaurisce nelle singole battaglie ... unita.it