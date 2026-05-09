Cortocircuito nella cameretta dei bambini appartamento a fuoco | famiglia riesce a scappare
Stamattina alle 7 un incendio si è sviluppato in un appartamento di Case Bruciate, a Perugia, a causa di un cortocircuito nella cameretta dei bambini. La famiglia presente nell’abitazione è riuscita a uscire prima che le fiamme si diffondessero, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’edificio.
Perugia, 9 maggio 2026 – Un cortocircuito nella cameretta dei bambini. Sarebbe partito così l’incendio che stamani alle 7 è scoppiato in un appartamento a Case Bruciate, a Perugia. Uno dei bambini avrebbe versato acqua sul televisore e sulla presa di corrente adiacente, provocando le scintille che hanno poi innescato le fiamme. La famiglia straniera che viveva nell’appartamento è riuscita in modo autonomo a scappare dalla casa, insieme ai figli, portando in strada solo pochi indumenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato una piattaforma a scala aerea telescopica per domare le fiamme in pochi minuti....🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori: i tre bambini restano nella casa famiglia di VastoLa Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco' di Palmoli, Marco Femminienella e Danila...
Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambiniCinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate in un incendio esploso la mattina del 9 marzo a Calolziocorte (Lecco).