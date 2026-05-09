Cortocircuito nella cameretta dei bambini appartamento a fuoco | famiglia riesce a scappare

Stamattina alle 7 un incendio si è sviluppato in un appartamento di Case Bruciate, a Perugia, a causa di un cortocircuito nella cameretta dei bambini. La famiglia presente nell’abitazione è riuscita a uscire prima che le fiamme si diffondessero, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’edificio.

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