Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte | famiglia intossicata anche tre bambini

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento a Calolziocorte, coinvolgendo cinque persone di cui tre bambini. L’incendio ha provocato intossicazioni a tutti i presenti, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate in un incendio esploso la mattina del 9 marzo a Calolziocorte (Lecco). In corso gli accertamenti per individuare l'origine del rogo.