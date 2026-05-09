Corso Europa prorogato il senso unico da via Gorra a via Boselli

Il senso unico su corso Europa, nel tratto tra via Gorra e via Boselli, resterà in vigore fino al 22 maggio, con una proroga di due settimane rispetto alla precedente scadenza. La carreggiata Ovest di questa arteria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dalla rotatoria di via Rigolli fino all’incrocio con via Gorra e via Goitre. La modifica riguarda la viabilità in questa zona della città.

È prorogata di altre due settimane, sino a venerdì 22 maggio, la chiusura al traffico della carreggiata Ovest di corso Europa, nel tratto compreso tra la rotatoria all'altezza di via Rigolli e via Boselli e quella all'incrocio con via Gorra e via Goitre. Contestualmente, resterà chiusa al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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