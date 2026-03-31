È stato annunciato il prolungamento del senso unico alternato sulla strada provinciale 14, nel tratto tra l’intersezione con la strada provinciale 3III e via Giuseppe Meazza, fuori dal centro di Belpasso. La misura, adottata per lavori di manutenzione o sicurezza, sarà in vigore fino al 15 aprile prossimo. La viabilità potrebbe subire modifiche in questa area durante il periodo di proroga.

Prorogato sino al 15 aprile prossimo il senso unico alternato lungo la strada provinciale 14, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada provinciale 3III e via Giuseppe Meazza, fuori dal centro abitato di Belpasso. Il provvedimento è stato preso per consentire il proseguimento dei lavori da parte della società E-Distribuzione. La misura sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17 di ogni giorno. Nel tratto interessato saranno inoltre attivi il limite massimo di velocità di 20 kmh ed il divieto di sorpasso. Al termine delle attività giornaliere la segnaletica di cantiere sarà rimossa e la circolazione ripristinata nelle condizioni ordinarie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Viabilità Belpasso, prorogato il senso unico alternato sulla strada provinciale 14 fino al 15 aprile

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