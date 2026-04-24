Corso Europa dal 27 aprile all' 8 maggio senso unico da via Gorra a via Rigolli

Dal 27 aprile all'8 maggio, corso Europa sarà interessato da un senso unico tra via Gorra e via Rigolli, a causa dei lavori in corso per la costruzione di una nuova rotatoria tra corso Europa e via Govoni. La strada resterà a senso unico durante questo periodo, con le attività che si svolgono dalle prime ore del mattino. La modifica alla viabilità durerà circa due settimane e riguarda principalmente le arterie principali della zona.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra corso Europa e via Govoni. Dalle 7.30 di lunedì 27 aprile, sino alle 18 di venerdì 8 maggio, si renderà necessario chiudere al traffico la carreggiata Ovest nel tratto compreso tra la rotatoria all'altezza di via Rigolli e via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Senso unico alternato per lavori in corso fino al 18 maggio sulla provincialoe 55Proseguono gli interventi lungo la strada provinciale 55 “Dal fiume Simeto alla strada n. Lavori nell’area ex Camuzzi, le modifiche alla viabilità tra via Rigolli e corso EuropaGiovedì 19 e venerdì 20 febbraio: l’attività di cantiere sarà svolta nella fascia oraria tra le 7. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Aperte le iscrizioni a Estate insieme 2026; I leader europei a Cipro e il piano Ue per combattere la crisi dell'energia; Cipro, riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'Ue: i temi in agenda; Aie: in Europa carburante per 6 settimane. Poi ci saranno le cancellazioni. Corso Europa e ponti monitorati, rischio limitazioni al traffico per i mezzi pesanti su più trattiPotrebbero arrivare nuove limitazioni al traffico per corso Europa, arteria di collegamento tra il centro e il levante genovese. Lo ha detto in consiglio comunale l'assessore ai Lavori pubblici ... genova.repubblica.it Il Comune di Alba comunica che, per consentire lavori di riqualificazione dello spartitraffico, sarà temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata di corso Europa in direzione centro città, nel tratto tra via P. Girotti e via A. Moro, dalle ore 20.00 di giovedì 23 a facebook