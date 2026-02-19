Malore a Palazzo Chigi muore addetta alle pulizie di 67 anni Inutile la corsa in ospedale

Giovedì mattina, una donna di 67 anni che lavorava come addetta alle pulizie a Palazzo Chigi è morta dopo aver accusato un improvviso malore. La donna si trovava all’interno del palazzo quando ha iniziato a sentirsi male e sono stati chiamati i soccorsi. Nonostante il trasporto urgente in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarla. La sua morte ha suscitato grande sorpresa tra i presenti, che avevano appena visto la donna al lavoro pochi minuti prima. La causa del malore resta ancora da chiarire.

Tragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in servizio. La donna, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che gestisce l’appalto dei servizi nella sede del governo, si è sentita male mentre si trovava nel cortile interno del palazzo. Secondo quanto si apprende, la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dal medico dell’infermeria di Palazzo Chigi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di una automedica e di un’ ambulanza, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i diversi tentativi per salvarle la vita, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Malore a Palazzo Chigi, muore addetta alle pulizie di 67 anni. Inutile la corsa in ospedale Addetta alle pulizie muore a palazzo Chigi, le mancava poco alla pensioneUna donna che lavorava come addetta alle pulizie a Palazzo Chigi è morta dopo aver avuto un malore. Morte a Palazzo Chigi: donna si accascia, disperati tentativi di rianimazione. Era addetta alle pulizieUna donna di 67 anni, addetta alle pulizie a Palazzo Chigi, si è accasciata improvvisamente, probabilmente a causa di un infarto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addetta alle pulizie muore a palazzo Chigi, le mancava poco alla pensioneUna addetta alle pulizie è deceduta in seguito a un improvviso malore accusato mentre questa mattina era in servizio a Palazzo Chigi. La donna, 67 anni, prossima alla pensione e dipendente della ... romatoday.it Tragedia a Palazzo Chigi: dipendente muore dopo un malore improvvisoTragedia a Palazzo Chigi, dove silenzio istituzionale è stato squarciato oggi giovedì 19 febbraio, dalla morte di una dipendente, stroncata da un improvviso malore. La vittima una donna di 67 anni, er ... msn.com Macron commenta piccato il post di Giorgia Meloni sul caso Deranque. Palazzo Chigi: "stupore". Deranque è il cognome di Quentin, un ragazzo di 23 anni vicino ai tradizionalisti di destra, morto a Lione sabato 14 febbraio dopo un pestaggio. Sono state fermat facebook Macron a Meloni: non commenti affari Francia, stupore da Palazzo Chigi x.com