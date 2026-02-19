Malore a Palazzo Chigi muore addetta alle pulizie di 67 anni Inutile la corsa in ospedale

Da ilfattoquotidiano.it 19 feb 2026

Giovedì mattina, una donna di 67 anni che lavorava come addetta alle pulizie a Palazzo Chigi è morta dopo aver accusato un improvviso malore. La donna si trovava all’interno del palazzo quando ha iniziato a sentirsi male e sono stati chiamati i soccorsi. Nonostante il trasporto urgente in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarla. La sua morte ha suscitato grande sorpresa tra i presenti, che avevano appena visto la donna al lavoro pochi minuti prima. La causa del malore resta ancora da chiarire.

Tragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in servizio. La donna, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che gestisce l’appalto dei servizi nella sede del governo, si è sentita male mentre si trovava nel cortile interno del palazzo. Secondo quanto si apprende, la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dal medico dell’infermeria di Palazzo Chigi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di una automedica e di un’ ambulanza, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i diversi tentativi per salvarle la vita, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

