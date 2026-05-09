Corriere dello Sport | Ras gioca per il suo riscatto

Rasmus Hojlund sta giocando con l’obiettivo di riscattarsi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La sua presenza in campo è legata alla volontà di migliorare le proprie prestazioni e di contribuire alla squadra. Il suo percorso e le sue partite sono strettamente connesse alle sorti del Napoli, che dipendono anche dal rendimento dell’attaccante. La situazione si sviluppa in un momento cruciale per entrambe le parti.

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"> Il destino di Rasmus Hojlund e quello del Napoli viaggiano ormai sullo stesso binario. La sfida contro il Bologna potrebbe infatti trasformarsi nella notte decisiva sia per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League sia per il riscatto definitivo dell’attaccante danese. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti azzurro si prepara a vivere una serata dal peso specifico enorme, tra presente e futuro. Secondo quanto evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il raggiungimento matematico della Champions farebbe scattare automaticamente l’obbligo di riscatto concordato con il Manchester United.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Ras gioca per il suo riscatto” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Santos subito. Napoli, pronto il riscatto” Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund a secco: “Digiuno da 49 giorni, Bologna per il riscatto”Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund a secco: “Digiuno da 49 giorni, Bologna per il riscatto”"> Il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pagelle Roma-Fiorentina, tutti i voti: Wesley top, Malen disegna calcio. Bocciato Pongracic; Hojlund a caccia di gol: con la 10 del Napoli insegue il nuovo record nei campionati top d’Europa; Da Kvaratskhelia e Osimhen a tanti azzurri: la classifica dei giocatori più preziosi che salteranno il Mondiale; Atletica, Firenze accende il grande show: da Battocletti a Fabbri, parata di stelle al Pegaso Meeting. Corriere dello Sport: Ras gioca per il suo riscattoIl destino di Rasmus Hojlund e quello del Napoli viaggiano ormai sullo stesso binario. La sfida contro il Bologna potrebbe infatti trasformarsi nella notte decisiva sia per la qualificazione aritmetic ... napolipiu.com Ritornano o solo riemergono LE NUOVE TIRANNIE @DavideGiac con @GoffredoBuccini Editorialista Corriere della Sera, autore di “Tyrannis. Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica” @NeriPozza x.com