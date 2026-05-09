Corona boom | Mezza squadra del Napoli odia Conte creato un sistema dittatoriale!

Fabrizio Corona ha annunciato a Fanpage una nuova puntata di Falsissimo, dedicata a Antonio Conte e al Napoli. Ha affermato che mezza squadra del club partenopeo odia l’allenatore e ha parlato di un sistema dittatoriale creato sotto la sua gestione. L’anticipazione riguarda le dinamiche interne alla squadra e le tensioni tra i giocatori e l’allenatore. La puntata sarà disponibile prossimamente.

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